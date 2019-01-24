Kırıkkale'de Balıkçılar Çarşısı'na yoğun ilgi

Kırıkkale'de 765 metrekare alana yapılan Balıkçılar Çarşısı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, balıkçı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgilendirme yaptı. Kırıkkale'de daha önce il merkezinin farklı alanlarında satış yapan balıkçı esnafını bir araya amacıyla daha iyi bir hizmet vermek için 765 metrekare alana yapılan Balıkçılar Çarşısı'nda; 9 adet balık satış evi, bay-bayan WC, mescit, dükkanların içinde soğuk hava deposu bulunuyor.

Başkan Saygılı'nın 2018 yılı içindeki projeleri arasında yer alıp hayata geçirdiği Balıkçılar Çarşısı'nda; vatandaşlar daha güvenilir, sağlıklı bir alışveriş yapabiliyor. Alışveriş için gelen vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

Balıkçılar Çarşısı Projesi'nin hayata geçtiğini belirten Başkan Saygılı, “Balıkçı esnafımıza yeni bir düzenleme yaparak Balıkçılar Çarşısı'nı 2018 yılı içerisinde hizmete açtık. Vatandaşımızın ve esnafımızın memnun olduğunu görüyoruz. Şehrimizin estetiğine uygun bir proje oldu. 275 metrekare açık alan toplam 765 metre kare 9 adet balık satış evi, bay-bayan WC, mescit, dükkanların içinde soğuk hava deposu ve ofis için kullanım alanları bulunuyor. Balıkçılar Çarşısı tekar Kırıkkalemize hayırlı olsun” dedi.