Kırıkkale'de basınçlı sulama sistemine destek

Kırıkkale'de, 2019 yılı basınçlı sulama sistemi yüzde 50 hibe desteğine 9 yatırımcı, 13 proje ile başvuru yaptı.

Başvuruların tamamı İl Tarım ve Orman Bakanlığının genel bütçesince uygun görülerek toplam proje tutarı 530 bin TL ve bu tutarın yarısı olan 265 bin TL yatırım desteği sağlanacak.

Desteklenecek toplam 9 projeden 4 tanesi tarla içi yağmurlama sulama, 4 tanesi de tarla içi damla sulama ve 1 tanesinin de tamburlu sistem yağmurlu sulama olduğunu ifade eden Tarım ve orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, “Uzun yıllardır ilk defa rekor bir başvuru olmasından duyduğu sevinci paylaştığını, bu desteklerin devam etmesi ve yerinde kullanılmasını ile çiftçilerimizin yüzü gülecektir. 2019 yılında desteklemesi ile yapılan bu projeler ile 500 dekar alan sulanmış olacaktır” dedi.