Kırıkkale'de beton yol çalışmaları sürüyor

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Keskin ilçesine bağlı Kurşunkaya, Çamurabatmaz, Hacıömersolaklısı ve Takazlı köylerini ziyaret ederek yapımı devam ve tamamlanan projeleri yerinde inceledi. Kurşunkaya köyünde KOP projesi tarafından desteklenen domates serasını gezen Tekbıyıkoğlu, buradaki ziyaretinin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi. Keskin ilçesine İl Özel İdaresi tarafından yapılan beton santrali hakkında da ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, "Allah devletimize zeval vermesin. Artık yapılan işleri sağlam yapma niyetiyle çalışmalar yapıyoruz. Buralara kaplama yollar yapsak daha az ömürlü ve sürekli bakım isteyen bir yol olurdu. Ama beton santrallerimiz sayesinde köylerimize beton yollar yapıyoruz. Yapılan yolların korunması ve kazaların yaşanmaması için vatandaşlarımızın hız sınırlarına riayet etmesini istiyoruz. Keskin ilçemizde faaliyete giren beton santralimiz sayesinde, ilçede bulunan köy yollarına beton yollarımız daha az maliyetle ulaşmaktadır. Köylerimize ulaşımların rahatlaması için beton yollarımızı önemsiyoruz. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu'na ziyaretlerde Keskin Kaymakamı Tunahan Çil, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ve ilgili kurum personeli eşlik etti.