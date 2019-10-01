İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de bin dönümlük arazide anız yangını

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde yaklaşık bin dönümlük tarım arazisinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaklaşık bin dönümlük tarım arazisinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sofularçiftliği köyündeki Erikli mevkisinde anız yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın bin dönümlük tarım arazisini kapladı. İhbar üzerine olay yerine giden Sulakyurt Belediyesi itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü.


Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.