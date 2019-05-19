Kırıkkale'de bir asırlık 19 Mayıs coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de düzenlenen törenle kutlandı.

Kırıkkale'de 19 Mayıs kutlamaları, sabah 10.00'da Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törene Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Selami Arslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Haluk Karahan, “O gün Samsun'da yakılan İstiklal ateşi bugün milletimizin gönlündeki yerini ilk günkü azim ve coşkuyla muhafaza etmektedir. Cumhuriyetimizin inşasındaki temel harç malzemesini bu meşaleyi yakan şanı milletimizin umut ve inançlarını oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve kurtuluş mücadelesinde geri dönmeyi düşünmede yollara düşen canı pahasına istiklalini savunan ecdadımız bugün de aynı aşkla ülkesini daime ileriye taşıma gayreti veren gençlerimize ilham olmuştur. Dünden bugüne hiç değişmeyen istiklal ve memleket sevdasıyla Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, yarınımızın emanetçisi olan gençlerimizin önündeki en kutlu amaçlardan biridir” dedi.

Kutlamalar, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve çeşitli spor gösterileriyle devam etti. Derece giren öğrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Daha sonra Atatürk Anıtı'nın önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından program son buldu.