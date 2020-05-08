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Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü

Kırıkkale’de 33 yaşındaki bir kadın, 3.

Kırıkkale'de 33 yaşındaki bir kadın, 3. kattaki evinin balkonundan beton zemine düşmesi sonucu bacakları kırıldı.


Olay, gece saatlerinde Kırıkkale merkez Çalılöz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya B. (33), 3. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan kadının bacaklarında kırık olduğu öğrenildi.


Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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