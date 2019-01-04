Kırıkkale'de “Bir Kahvenizi İçeriz” projesi kapsamında öğretmenler, öğrencilerin evlerini konuk oluyor. Simgesel olarak da aileye kahve veriliyor.

Kırıkkale'de öğrencilerin aile ortamını görmek ve eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bir Kahvenizi İçeriz” sloganı adı altında başlatılan proje kapsamında; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi 1 lise, 3 ortaokul ve 1 ilkokul öğrencisinin olduğu Yıldırım ailesinin evine öğretmenleriyle birlikte konuk oldu. Öğrencilere hediyeler veren Vali Sezer, eğitimleri hakkında bilgiler aldı.

İl genelindeki okullarda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri tarafından evlerinde ziyaret ediliyor ve simgesel amaçlı aile kahve veriliyor. İlçelerde de uygulanan projede kaymakamlar da zaman zaman öğretmenler ile birlikte evlere konuk oluyor. Çeşitli okullarda 49 bin 356 öğrencinin eğitim gördüğü, 3 bin 510 öğretmenin görevli olduğu Kırıkkale'de bütün öğrencilerin evleri ziyaret edilmesi hedefleniyor.

Kırıkkale Valisi Yunus Seze burada yaptığı açıklamada, “Biz de bir ailemize misafir olalım dedik. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Güzel proje, güzel yansımaları oluyor. Bu karşılıklı olarak, bir araya gelerek çocuklarımızın başarısı için ne yapabiliriz diyelim, ‘Bir Kahvenizi İçeriz' projemiz buradan çıktılarımız olacaktır. Bu çıktılarımızı muhakkak bir yol haritası olarak koyup uygulayacağız. Buradan öğrendiklerimiz, sizlerden anlatılanlar, siz ‘şöyle olsa daha iyi olur' dediklerinizi biz alacağız. Onları bir ev ödevi olarak çalışacağız” dedi.

"Bütün ailelerimizi evinde görmek istiyoruz”

"Bir Kahvenizi İçeriz” sloganı ile yola çıktıklarını ifade eden Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, “Bunun paylaşımını da yaptık. Bir planlama yaptık. Toplamda 49 bin 539 öğrencimiz, 3 bin 510 öğretmenimiz, yöneticilerimiz. Sayın Valimiz kendisi bizzat burada bulunuyor. Kaymakamlar, ilçe milli eğitim müdürleri, hep beraber bütün ailelerimizi evinde görmek istiyoruz” diye konuştu.

“Simgesel olarak kahve götürüyoruz”

Mümkün olduğunca hatta özellikle simgesel olsun diye kahve götürdüklerini aktaran Tüfekçi, “Ailemizle oturuyoruz çocuklarımızla konuşuyoruz. Aile ortamında çocuğu görmemizin eğitimde şöyle bir katkısı var. Biz bazen okulda tanıyoruz ama, aile ortamını bilmediğimiz zaman birebir iletişim kuramıyoruz. Birebir etkileşim kuramıyoruz. Dolayısıyla aile ortamında çocuğu gördüğümüz zaman daha net, eğitimi daha verimli hale getiriyoruz. Bu amaçla yola çıktık” diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ecem Baykara, “Bugün okullardan öğretmenler geldi. Vali geldi. Bize hediyeler verdiler. Çok teşekkür ederim. Okuldaki derslerimizi sordular. İyi olup olmadığımızı sordular. Bundan çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.