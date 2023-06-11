Kırıkkale'de bisikletini alan vatandaş halk turuna katıldı

Kırıkkale'de organize edilen uluslararası Road Race Kırıkkale 2.2 UCI bisiklet yarışlarının 2. gününde, vatandaşların katılımıyla halk turu düzenlendi.

Kırıkkale Valiliği himayelerinde Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Road Race Kırıkkale 2.2 UCI bisiklet yarışının 2. gününde, elit erkekler etabının ardından vatandaşların katılımıyla halk turu düzenlendi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kaymakamlar ve protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte 3 kilometrelik parkurda bisiklet kullandı. Annesi ile birlikte tura katılan 3,5 yaşındaki Ahmet Göktürk ise dikkatleri üzerine çekti. Vali Tekbıyıkoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve protokol üyeleri tarafından yapılan çekilişle 30 kişiye bisiklet hediye edildi.

Halk turunu da organizasyonun için dahil ettiklerini ifade eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Devlet tarafı bir ekip olduğu gibi federasyon tarafıyla da bütünleşik olduğu gibi Millet vatandaş tarafıyla da tam bir ekibiz. Sizin buraya iştirakınız bana büyük bir memnuniyet veriyor. İnşallah seneye daha çok büyük yarışları hep beraber yapacağız" diye konuştu.

3,5 yaşındaki oğlu ile halk turuna katılan Emine Yörübulut, "Bu platformda bulunmak bizim için güzel bir anı oldu. İleride buna bakıp hatırlamak çok duygusal olacak. Göktürk bu tür alanlarda benimle birlikte bulundu. Daha öncesinde de bir turnuvaya katılmıştık. Şimdi artık büyüdükçe benimle beraber devam ediyor. Umarım hayatında da sporcu kişiliği ile öne çıkar" dedi.

Kırıkkale Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Münevver Nazan Seven ise, "Kırıkkale için güzel bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Güzel bir etkinlik bir farkındalık. Mümkünse arabalarımızla çarşıya gitmeyelim. Bisikletlerimiz ile çarşıları dolaşalım. Büyüklerimizden de devletimizden de Kırıkkale'ye biran evvel bisiklet yollarını istiyoruz. Çünkü ulaşım çok zor oluyor" dedi.