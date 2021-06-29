Kırıkkale'de cadde ve sokaklar çiçekler ile renkleniyor

Yaz sezonu ile birlikte 'Rengarenk Kırıkkale' sloganı ile çalışmalarına başlayan Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde parkların bakım ve onarımlarına devam ediyor. Aynı zamanda Kırıkkale Belediyesine ait serada çiçek üretimi de yapan ekipler, kentin daha iyi bir görünüme kavuşması için çabalıyor. Üretim faaliyetleri kapmasında birçok türde ve renkte çiçek üretimi gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasının şimdiden çiçek fabrikası olarak anılmaya başlandığı kaydedildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatları doğrultusunda çiçek üretimine devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çiçeklere yeni türleri eklemeye de devam ediyor. Bu kapsamda begonya, kadife, sarkıcı, yer petunyası, acem halısı, buz çiçeği, mine gibi çiçek çeşitleri ile kenti renklendiren belediye ekipleri, aynı zamanda bodrum papatyası, fare kulağı, sedum ve yıldız gibi yeni çiçek türleri ekleyerek şehrin koku ve rengini değiştiriyor.

"Cadde ve sokaklarımız rengarenk"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Saygılı, şehrin dokusuna önem verdiklerini ve bundan haz duyduklarını belirtti. Her şeyin en güzeline layık Kırıkkale'yi renklendirmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Saygılı, "Belediyemiz serasında kendi personelimiz ile kendi ürettiğimiz çiçekleri çeşitli cadde ve sokaklara dikiyoruz. Sezonun açılması ile parklarımız ve alanlarımız rengarenk bir görüntüye kavuşuyor" dedi.

510 bin üretim yapıldı

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ramazan Yurtoğlu ise, 2014 yılı itibari ile sadece iki sera ile üretim yapıldığını aktardı. Şu anda ise bin 500 metrekare alan üzerinde 10 adet sera ile üretim yapıldığının altını çizen Yurtoğlu, "Tohumdan toprağa çeşitli üretim teknikleri kullanarak çiçeklerimizi üretiyoruz. Bu sezon itibari ile 510 bin çiçek üretimi gerçekleştirdik. Bu çiçeklerimizi, şehrimiz parklarında, orta refüjlerde, mezarlıklarda ve farklı alanlarda toprakla buluşturuyoruz. Aynı zamanda tarihi Kırıkkale evlerinde bu çiçeklerin satışı da gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.