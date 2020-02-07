Kırıkkale'de ‘Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz' projesi

Kırıkkale'de yarıyıl tatilinde başlatılan "Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz" projesi tamamlandı.

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından okula giden çocukların ara tatil dönemlerinde cami ile bağının kurulmasını sağlamak ve cemaat alışkanlığını kazandırmak amacıyla yarıyıl tatilinde başlatılan "Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz" projesi sona erdi. Program, cami görevlileri gözetiminde çocukların 5 vakit namaza devamları, ebeveynlerini de yanlarında getirmeleri ve ezber yapmaları üzerinden puan vermek suretiyle değerlendirildi. Puanların toplanması sonucunda ilkokul ve ortaokul çocuklarının durumları farklı kategoride cami görevlilerince değerlendirildi ve birinci, ikinci ve üçüncülere çeşitli hediyeler verildi.

Proje kapsamında oğluyla camiye gelen Nurettin Özüak "Çocuklarımızın camiyle hayatlarının baharında tanışmaları çok önemli. Oğlum Hamza Mert Özüak, Rasattepe Camiinde bu proje kapsamında ödül aldı. Bugün yaşadığım sevinci ifade etmekte zorlanıyorum. Bu projeye emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.