Kırıkkale'de 'canlı heykel' gösterisi izleyicileri şaşırttı

Kırıkkale'de lise öğrencilerinin “Canlı Heykeller Ne Anlatıyor” isimli sosyal sorumluluk kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla sergiledikleri gösterisi vatandaşlar ilgiyle izledi.

Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi tarafından organize edilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında düzenlenen “Canlı Heykeller Ne Anlatıyor” isimli sosyal sorumluluk projesi bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Sosyal olaylara farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan projede “Avcılık Spor Değildir, Teknoloji Bağımlılığı, Kitapların Koruyucu Gücü, İki Yüzlülük, Madde Bağımlılığı, Deniz Kirliliği ve Hoşgörü” temaları ile lise öğrencileri canlı heykel tekniğiyle gösteri düzenledi. Öğrencilerinin sergiledikleri gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi.

Çağın en önemli problemlerinden birisi olan özellikle teknoloji bağımlılığına dur demenin zamanı geldiğini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, “Bu anlam dolu, ibret verici, can damarına dokunan, sevgiyi hazırlayan, emek sarf eden yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Umut ediyorum ki insanların yüreğine dokunabiliriz. Tüm bağımlılıklar için bir farkındalık oluşturabiliriz. Tekrardan emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Projenin sunum programına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Yasin Pekuz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Müdürü Ümit Yaşar Gürsoy, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.