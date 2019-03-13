Kırıkkale'de Cengiz Aytmatov paneli

Kırıkkale'de ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi' kapsamında Kırıkkale'de düzenlenen ‘Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov' öğrenciler tarafından anlatıldı.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonundaki düzenlenen panelde, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Konya ve Kayseri'den katılan öğrenciler, Cengiz Aytmatov"un hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdi. Panel Başkanlığını Ezgi Erdoğan'ın yaptığı panelde; Ceren Yurtlu, Cengiz Aytmatov'un insan psikolojisi, Furkan Emre Koç gerisine bakarken, Beyzanur Avcı insanlığın aynası, Tuğba Boncuk ise 2. Dünya Savaşı'nda Cengiz Aytmatov'un eserlerinden bahsetti.

Panelin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, “Anadolu Mektebi okumaları Türkiye genelinde 33 ilde devam etmektedir. İlimiz bu kervana 2 yıl önce dahil olmuş olup. 6 okulumuzda 60 öğrencimizle okumalarına devam etmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar Mustafa Kutlu, Tarık Bura ve son olarak da Cengiz Aytmatov gibi güzide yazarların eserleri okunmuştur. Bu süreçte birçok ilde öğrencilerimiz panellere katılmış ve sunumlarını gerçekleştirmişlerdir” dedi.

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, “Anadolu Mektepleri Kırıkkale'yi de hesaba katarsak belki Kırıkkale'de 50 bin tane lise öğrencisi var. Ama bizim öğrenci sayımız 60 kadar. Bir kitle hareketi değiliz. Gönüllü ve niteliğe çok önem veren bir çalışma yürüyoruz. Bunu zamanla hepimize böyle olması gerektiği konusunda öğreticiliğini gösterdi. Üniversiteden başladık şimdi ağırlıklı olarak liselerde çalışıyoruz. Ama liseyi bitiren ve üniversiteye giden öğrencilerimiz hızla çoğalıyor. Dolayısıyla üniversitelerde de hızla yayılıyoruz. Bu programın esas ana özü şu: Türk milli eğitim sistemi dev bir kapasiteye sahip. Neredeyse yer yüzündeki programların tamamı bu ülkenin üniversitelerinde açılmış ve eğitim öğretim yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, “Cengiz Aytmatov okuyanlar bilirler. İnsanlık durumu dediğimiz, hüzün, keder, acı, vatan sevgisi, özgürlük gibi tam insani durumları yazan bir yazar. Bunu da çocuklarımız çok güzel aktardılar. Bizim zaten amacımızda budur. Malumlarınız ana dilini çocuklarımıza öğretmek için varız” diye konuştu.

Gençlere tavsiyeler de bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Bütün bu okumaların hepsini gideceği nokta şu: Sizi bilgi sahibi yapma. Bilgiler okuyarak, birikerek sizi bir dava sahibi yapacak. Bir davanız yoksa hatta hayatınızı dahi seve seve verebileceğiniz bir davanız yoksa o hayatında hiçbir anlamı yoktur. Biz genlerimizden geleceğimizden çok ümitkârız” şeklinde konuştu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise, “Bu anlamlı programın bugün ilimizde gerçekleştirilmesinden dolayı duymuş olduğum mutluluğu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Milli Eğitim olarak bizim öğrencilere neler vermemiz gerektiğini bir kez daha bugün görmüş olduk. Böyle anlamlı bir programı halisane duygularla başlatıp bugünlere getiren başta sayın bakanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

8 şehirden 28 Anadolu Mektebi öğrencisi 7 farklı merkezde Cengiz Aytmatov'u anlatmak için 14 Mart Perşembe gününe kadar okullarda düzenlenecek paneller ile ‘Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov' tanıtılacak.