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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 4 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de asayiş ekipleri tarafından çeşitli suçlardan sabıkalı biri kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de asayiş ekipleri tarafından çeşitli suçlardan sabıkalı biri kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince il merkezinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 2 otomobil hırsızlığı, 8 evden değerli eşya hırsızlığı suçundan A.V., E.E., E.S. ve C.Ş. çaldıkları 2 otomobil ve eşyalar ile birlikte yakalandı. Polis ekipleri daha sonra çalınan 2 otomobili ve eşyaları sahiplerine teslim etti.



Gözaltına alınan biri kadın 4 şahısın emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine götürülmek üzere araca bindirilirken tutuklu şahıs E.E., görüntü almaya çalışan İHA muhabirinin kamerasına tekme atarak hakaret içerikli sözler sarf etti.

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