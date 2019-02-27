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Kırıkkale'de çiftçilere budama eğitimi verildi

Kırıkkale’de köylerde çiftçilik ve tarım işiyle uğraşan vatandaşlara yönelik meyve budama, bağ budama, bahçe bakımı ve yetiştiricilik teknikleri konularında uygulamalı eğitim verildi.

Kırıkkale'de köylerde çiftçilik ve tarım işiyle uğraşan vatandaşlara yönelik meyve budama, bağ budama, bahçe bakımı ve yetiştiricilik teknikleri konularında uygulamalı eğitim verildi.


Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinde görevli teknik personeller tarafından, il merkezinde Karacalı köyünde, Delice ilçesi Yeniyapan köyünde ve Karakeçili ilçesindeki vatandaşlara meyve budama, bağ budama, bahçe bakımı ve yetiştiricilik teknikleri konularında eğitim verildi. Eğitimlerin il genelinde devam edeceği bildirildi.


Eğitim çalışmalarına verilen önem ve üretici ile sürekli iletişim halinde olunması gerektiğini ifade eden İl Müdürü Sırrı Yılmaz, “Biz üreticimizin her zaman yanında olmamız gerektiği bilincindeyiz ve bu anlayışımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabamız, üreticilerimizin de desteği ve özverisi ile Kırıkkale tarım sektöründe 2 yıl içerisinde yüzde 27‘lik bir büyüme olarak da meyvesini verdi. Doğru yoldayız ve iş birliği ile büyümeye devam edeceğiz” dedi.

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