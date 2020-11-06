Kırıkkale'de 'cinsel içerikli ürün' operasyonu

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 206 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde kaçak ya da sahte cinsel içerikli ürün satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda cinsel içerikli hap sattığı belirlenen bir şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda toplamda 206 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve Türk Ceza Kanununun 186. Maddesi 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti'ne muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.