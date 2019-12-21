K?r?kkale'de ?ocuklar ilk kez basketbolla tan??t?

K?r?kkale'de '40 K?y 40 Basketbol' projesi kapsam?nda potan?n olmad??? k?ylerde ya?ayan ?ocuklar, ilk kez basketbol oynad?.

K?r?kkaleg?c? Spor Kul?b? '40 K?y 40 Basketbol' projesi ba?latt?. Projede basket potas? olmayan 40 k?y belirlendi. Basketbol oynamayan ?ocu?un kalmamas? i?in ba?lat?lan proje kapsam?nda bu k?ylerdeki 7-15 ya? aras? ?ocuklar ta??mal? sistem ile il?elere getirilmesi sa?lan?yor. Projenin ilk aya?? Sulakyurt il?esindeki ?ehit ?mer Halisdemir Spor Salonunda ger?ekle?tirildi. Antren?r G?ven G?nd?z ve Yard?mc? Antren?r ?brahim ??delio?lu taraf?ndan gruplar halinde olu?turulan ?ocuklar, ilk kez burada basketbol ile tan??t?. Att?klar? ?utlarda potay? tutturmakta acemilik ?eken ?ocuklar, basketbol oynaman?n heyecan?n? ya?ad?. 8 il?ede ba?lat?lan projede antren?rler taraf?ndan ?ocuklara turnike, pas, ?ut, top tutma ve s?rme gibi teorik ve pratik olarak teknik bilgiler verildi. E?itimlerin ard?ndan tak?mlar olu?turulup il?eler aras? basketbol turnuvas? d?zenlenmesi de planlan?yor. May?s ay?nda ise projenin basketbol festivali ile sonu?lanmas? hedefleniyor.

40 k?yde belirlenen 7-15 ya? aras? ?ocuklar?n basketbol ile bulu?turmak i?in e?itimlerin ba?lad???n? belirten K?r?kkaleg?c? Spor Kul?b? Ba?kan? ve Antren?r G?ven G?nd?z, '40 K?y 40 Basketbol' projesi hakk?nda bilgi verdi.

"?ocuklar? k?t? al??kanl?klardan uzak tutmak ve spora kazand?rmak istiyoruz"

Projenin, may?s ay?nda festival ile sonu?lanaca??n? kaydeden G?nd?z, ?Tahminlerimize g?ren may?s ay?nda festivalle 7-15 ya? grubu ?ocuklar?m?z? basketbol ile bulu?turaca??z. Buradaki amac?m?z basketbolu sadece ?ehir merkezlerinde b?y?k ?ehirlerde oynand??? de?il, kasabalara k?ylere de basketbolun gitmesi, sporun gitmesiydi. Amac?m?zdan bir tanesi ?ocuklar?n k?t? al??kanl?klardan uzak tutulup basketbol vas?tas?yla spora kazand?r?lmas?yd?? dedi.

"40 k?ye antren?rlerimiz ile beraber gitmeye ?al??aca??z"

?lk defa basketbol topuyla bulu?anlar?n oldu?unu ifade eden G?nd?z, ??zellikle ?ocuklara temel teknikleri vermeye ?al??t?k. Top tutma, stent, pas, ?ut ve turnike gibi e?itimleri verdik. Bekledi?imin ?zerinde bir moral buldum. Tabii, bu ilk ?al??mam?z, s?rekli haftada bir ?al??mam?z olacak. Biz koordineli olarak antren?rlerimiz ile beraber, buradaki beden e?itimi ??retmenleri ile beraber bekledi?imin ?zerindeydi ?ocuklar?n e?itimi. Her hafta 8 il?enin 40 k?y?ne antren?rlerimiz ile beraber gitmeye ?al??aca??z? ?eklinde konu?tu.

?lk kez basketbol oynad???n? anlatan Yusuf Arslan (12) basketbolun g?zel bir duygu oldu?unu ve insana sevin? verdi?ini s?yledi.

Basketin g?zel bir oyun oldu?unu ve ilk oynad???nda ?ok sevindi?ini dile getiren Arda Cesur (12) ise "Basket g?zel bir ?ey hocam?z bize g?steriyor. Ba?ka bir yerde basketbol oynamad?m. ?lk defa oynuyorum g?zel bir meslek. Zaten ilk oynad???mda da ?ok sevindim. Basketbol oynamalar?n? herkese tavsiye ediyorum" diye konu?tu.