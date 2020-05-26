Kırıkkale'de çöplükte çıkan yangın korkuttu

Kırıkkale'de hafriyat döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale merkez Yuva Mahallesi'ndeki hafriyat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle hafriyat alanındaki çöplükte çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri ve dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Şehrin farklı noktalarından da görülen siyah dumanlar panik oluşturdu.