Kırıkkale'de 'Covid-19 hasta ihbar hattı' kuruldu

Kırıkkale Valiliğince korona virüsle mücadele kapsamında, ‘Covid-19 pozitif ve temaslı hasta ihbar hattı' kurulduğu açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini sürdüren korona virüse karşı Kırıkkale Valiliği bir adım daha attı. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “İlimiz geneli Covid-19 denetimleri devam etmekte olup tespit ettiğiniz Covid-19 pozitif veya temaslı hasta olduğu halde karantinada bulunması gerekirken dışarı çıkarak izolasyonu terk edip kural ihlali yapanları lütfen bildiriniz. İhbar hatlarımıza yapılacak başvurular, ilgili denetim ve kontrol ekipleri tarafından ivedilikle çözümlenecektir. İhbar hattı numaraları 112 Acil Çağrı Merkezi ve WhatsApp mesaj hattı 0530 124 2279'dur” denildi.

Ayrıca paylaşımda ihbarda bulunacak kişilerin kimliklerinin gizli tutulacağı aktarıldı.