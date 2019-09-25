İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de damat dehşeti: kayınpederini pompalı tüfekle vurdu

Kırıkkale’de kayınpederini pompalı tüfekle ağır yaralayan damat, çevreye defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden ticari taksi ile kaçtı.

Kırıkkale'de kayınpederini pompalı tüfekle ağır yaralayan damat, çevreye defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden ticari taksi ile kaçtı. Silah seslerini duyan kızı ise babasını silahla vurulduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı.


Olay, saat 13.00'da Yenimahalle Mahallesi'ndeki 214. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde tartışığı kayınpederi Abdullah Ü.'yü (59) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Ziya E., açtığı 10 el ateş ile çevredeki bazı araçlara da zarar verip olay yerinden ticari taksi ile kaçtı. Silah seslerine evden inen kızı ise babasını yaralı bir vaziyette görünce hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Abdullah Ü.'nün genel sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay yerinden ticari taksi ile kaçan zanlı Ziya E. ise bir süre sonra polis gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.