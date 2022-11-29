Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde kent merkezindeki iki eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu D.M.H.H. (29) ile Suriye uyruklu A.A. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.M.H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.A. da sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.