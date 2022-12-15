Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dini istismar eden silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen A.J.R.K.İ. ve A.S.H.A.A., polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.