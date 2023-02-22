İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de depo yangını

Kırıkkale’de strafor malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırıkkale'de strafor malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1285. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şahin'e ait strafor malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Sanayi esnafı tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yapılan incelemede ise yangının kaynak makinesinden çıktığı öne sürüldü.

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