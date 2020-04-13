Kırıkkale'de dezenfektan operasyonu: 60 litre etil alkol ele geçirildi

Kırıkkale'de dezenfektan yapımında kullanılan 60 litre etil alkol ile 159 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Korona virüs (Covid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi ve medikal malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara ve satışını yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi Yeni Doğan Mahallesinde bulunan M.K. isimli bir kişinin iş yerine gerçekleştirilen operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 159 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli ürün, birer litrelik bidonlar halinde toplam 60 litre dezenfektan yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne getirilen bidonlardan “evde kal” mesajı verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.