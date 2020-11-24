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Kırıkkale'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Camiler, kuran kursları, okullar, sağlık kuruluşları, eczanelerden sonra berber, kuaför ve güzellik salonlarının yanı sıra çocukların izin saatlerinde vakit geçirdiği parklarda dezenfekte ediliyor.


Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi ekipleri, korona virüs ile mücadeleye bir an olsun bile ara vermeden devam ediyor. Rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra etkin bir şekilde hijyen temizliği yapan ekipler, geçen hafta program dahilinde kent genelindeki tüm cami, kuran kursu, sağlık kuruluşu, eczane ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yürüttü. Ayrıca çocukların izin saatlerinde vakit geçirdiği parklar da dezenfekte edildi. Ekiplerin periyodik olarak toplu kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerine devam edeceği bildirildi.


Zorlu sürecin tedbirlere uyularak atlatılacağını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları ve zaman geçirdikleri noktalarda yaptığımız dezenfekte çalışmaları kapsamında çocukların izin saatlerinde vakit geçirdiği parklarda dezenfekte ediliyor. Güzel günlere tedbirlere birlikte uyarak ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.


Vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

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