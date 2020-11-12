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Kırıkkale'de dikkatsiz sürücülerin kaza anı kamerada

Kırıkkale’de kavşaktan geçmeye çalışan dikkatsiz sürücülerin kaza anı KGYS kameralarınca görüntülendi.

Kırıkkale'de kavşaktan geçmeye çalışan dikkatsiz sürücülerin kaza anı KGYS kameralarınca görüntülendi.


Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerindeki kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, karşı yola geçmek isteyen başka bir otomobile çarptı. Trafik ışıklarının çalışmadığı diğer bir kazada ise kavşaktan dönmeye çalışan bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Dikkatsiz sürücülerin kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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