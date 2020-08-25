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Kırıkkale'de dikkatsiz sürücünün kaza anı kamerada

Kırıkkale’de kavşaktan geçmeye çalışan dikkatsiz sürücünün kaza anı kameralara yansıdı.

Kırıkkale'de kavşaktan geçmeye çalışan dikkatsiz sürücünün kaza anı kameralara yansıdı.


Kaza, Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarındaki Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar yolunda sol şeritten seyreden otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobilin de kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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