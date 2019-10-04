Kırıkkale'de Dünya Sağlık Yürüyüş Günü etkinliği

Kırıkkale'de, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği kapsamında yürüyüş ve çeşitli spor etkinlikleri yapıldı. Hazırladıkları pankartlarla sağlıklı yaşamak için yürüyüş yapmanın önemine dikkat çekmeye çalışan sağlık personelleri ile çocuklar Kırıkkale büyük şehir parkında da spor yapıp, bisiklet sürdü.

Bu yıl 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği, çocukluk çağı obezitesini ön plana çıkaracak konsept çerçevesinde hazırlandığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur Ağırtaş, "Obeziteye neden olduğu bilinen çok sayıda faktör içinde, aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği en önemli nedenler olarak kabul ediliyor. Bu faktörlerin yanı sıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyo-kimyasal, sosyokültürel, psikolojik pek çok faktör birbiriyle ilişkili olarak obezite oluşumuna neden oluyor. Şişmanlık yalnız vücutta aşırı yağ toplanması değil, çeşitli metabolizma ve kalp-damar hastalıklarına sebebiyet veren, şeker hastalığı için risk oluşturan bir durumdur.Bununla mücadele,bilinçli olma ve örgütlenmeyle mümkündür" dedi.

Ağırtaş, "Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, 'spor' kelimesi ile eş anlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir" şeklinde konuştu.