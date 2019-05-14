Kırıkkale'de Engelliler Haftası kutlandı

Kırıkkale'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlamaları başladı.

Kırıkkale'de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, sergilenen sunumlar ve çeşitli gösteriler yapıldı. Engelli bireyler tarafından hazırlanan el sanatları sergisi büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Kırıkkale olarak birçok proje yapıyoruz ama bizim bazı projelerimiz rızaya talip olma projeleri. Bu projelerimizden birisi ‘ Muhabbete Engel Yok' projesi. Bu projedeki amacımız bütün engellilerimizi ziyaret edelim, hal ve hatırlarını soralım. İhtiyaçları var mı onları tespit edelim. Giderebildiğimiz ihtiyaçları giderelim, gideremediklerimizi ise öncülük sırasına göre giderme yönünde bir çalışma programı hazırlayalım. Bu projemiz başarı ile devam etti ve sona gelindi. Bir diğer projemiz ise engellilerimize ve engelli yakınlarımıza soluk aldıracak ‘ Sıcak Yuvam ‘ projesi. Bu proje için oluşturduğumuz Engelli Gündüz Bakım Merkezi'ne, ailelerimiz engelli çocuklarını gün içerisinde bırakabilecekler ve ailelerimiz bu sayede kendilerine zaman ayırabilecekler" ifadelerini kullandı.

Projeler tamamlandığı zaman engellilerimizin yaşam kalitesini daha da arttırmak adına benzer projelerin ikinci etapta da devam edeceğini kaydeden Vali Sezer, “Biz sizleri kendimizden farklı görmüyoruz. Hepimizin ailesinde ve yakınlarımızda engellilerimiz var. Önümüzde bir yaşam var ve bu yaşamında bizlere ne getireceğini bilemiyoruz. Bu vesile ile bütün engelli kardeşlerimizin engelliler haftasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, İl Jandarma Komutanı J.Alb.İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürü Hatice Uğurlu ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldı.