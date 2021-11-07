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Kırıkkale'de 'etiler köprülü kavşak' çalışmaları başladı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kent merkezindeki ‘etiler köprülü kavşak’ çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kent merkezindeki ‘etiler köprülü kavşak' çalışmalarını yerinde inceledi.


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Alparslan Pehlivanlı Bulvarındaki ‘etiler köprülü kavşak' çalışmalarının başladığını ifade ederek, araç trafiğinin daha akıcı olacağını belirtti. Saygılı, kent merkezindeki Kanuni, Doğu ve Şirinevler Bulvarında yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Şantiye sorumlularından da çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Saygılı, "Kırıkkale'miz için açıkladığımız dev 20 proje tüm hızıyla devam ediyor. Başta Etiller Köprülü Kavşağı olmak üzere, şehrimizin pek çok cadde ve sokağında asfalt serim, bordur, kilit parke çalışmalarımız devam etmekte. Çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Tüm projelerimiz kısa süre içinde tamamlanacak. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

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