İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de ev yangını: 1 ölü

Kırıkkale’de evde çıkan yangında zihinsel engelli bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de evde çıkan yangında zihinsel engelli bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.


Yangın, Bahçelievler Mahallesi 2065. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2. kattaki evin oturma odasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar hemen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri dumandan zehirlenen zihinsel engelli Lokman Özaydın'ın (54) hayatını kaybettiğini belirledi. Durumdan haberdar olan yakınları ise sinir krizi geçirdi.


Yangında eşyaların yanması sonucu maddi hasar meydan geldi. Ölen kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.