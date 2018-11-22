Kırıkkale'de evsel atık depolama ücreti 70 TL olarak belirlendi

Kırıkkale Belediyesi tarafından Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantıları belediye meclis salonunda gerçekleşti.
Katı Atık Birliği ve Yeşil Vadi Su Birliği 2019 mali yılı bütçesi ele alınarak, evsel atık depolama ücreti 70 TL olarak belirlendi.
Katı Atık Birliği Meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Mutlu Erol Bakır başkanlığında gerçekleşti. Katı Atık Birliği Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan evsel atık depolama ücreti 70 TL olarak belirlendi. Gündem maddesi arasında yer alan 2019 mali yılı Bütçesi görüşülerek oylandı.
Katı Atık Birliği Meclis toplantısının ardından Yeşil Vadi Su Birliği meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Sıtkı Arifoğlu başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri arasında yer 2019 mali yılı Bütçesi görüşülerek oylandı.