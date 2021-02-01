Kırıkkale'de fahiş fiyat denetimi

Kırıkkale'de marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçebilmek amacıyla 31 ürünün yer aldığı listenin alış ve satış fiyatları üzerinden kar marjları denetlendi.

Kırıkkale Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda defterdarlık ve zabıta görevlilerinden oluşan ekip, marketlerde fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerini gerçekleştirdi. Kent genelinde 100 market zinciri 100'e yakında normal markette denetim yapılıyor. Ekipler, Hürriyet Caddesi üzerindeki bir markette, başta temel gıda maddeleri, yağ, yumurta, salça, bakliyat, makarna, şeker, çay vb. ürünler, temizlik ürünleri, çocuk bezi ve maması gibi 31 ürünün yer aldığı listenin alış ve satış fiyatları üzerinden kar marjlarını inceledi.

Denetimler sonucu normalin üzerinde fiyat artışı gözlemlenen ürünler tespit edilerek, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelemeye alınacak. Firmalardan savunmaları talep edilip, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenenlere 10 bin liradan 100 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Kent genelinde marketlerde, perakende ve toptan satış işletmelerinde rutin olarak denetimlerin devam edecek. Denetim faaliyetleri kapsamında, geçen hafta 16 markette 60 üründe denetim yapıldı.

Denetimde gazetecilere açıklama yapan Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, hem fahiş fiyat hem de etiket fiyatı denetimi yaptıklarını belirtti.

"10 bin ile 100 bin arasında ceza kesilebiliyor"

Çetiner, “Piyasadaki fiyat artışlarının neden arttığını öğrenmek istiyoruz. Fahiş fiyat artışı olan işletmelere olan ürünlere fiyat artışıyla ilgili tutanak tutup bakanlığa bildireceğiz. Bakanlıkta 10 bin ile 100 bin arasında ceza kesilebiliyor. Bizim yaptığımız denetimler hem fahiş fiyat artışı denetimi hem de etiket denetimiydi. Etiketlerde de kasa fiyatıyla raf fiyatı arasındaki fiyatlar uymazsa ona da cezai işlem yapabiliyoruz. Kurduğumuz ekiple Kırıkkale'de yaklaşık 100 tane zincir market, 100'e yakında normal marketleri dolaşacağız” dedi.

"Kırıkkale'yi tarayacağız"

Esnek çalışmanın sonlandırıldığını ve tüm personellerin sahada görev yaptığını ifade eden Çetiner, “Tüm arkadaşlarımızı sahaya indirdik. Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden de destek alıyoruz. Onlarda bizle birlikte olacaklar. Defterdarlıktan destek alıyoruz. Ekibimizin içerisinde defterdarlıktan gelen uzman arkadaşlar da var. Onlar da işin o yönüne bakacaklar. Bu şekilde Kırıkkale'yi ne kadar sürerse öncelikle merkezden başlamak üzere tüm Kırıkkale'yi tarayacağız” ifadesini kullandı.