Kırıkkale'de feci kaza: Kamyonetin çarptığı sürücü ölümden döndü

Kırıkkale'de emniyet şeridindeki otomobilinin arızasını gidermeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu tarlaya savrulan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Ankara-Kırıkkale D-200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Adem D., (38) 57 AS 783 plakalı Renault marka otomobilini, arızadan dolayı emniyet şeridine park etti ve bagaj bölümüne geçti. Ankara istikametinden gelen Gökhan Ö. (32) idaresindeki 71 DD 459 plakalı kamyonet, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Adem D. bariyerleri aşıp tarlaya savruldu. Otomobil ise 30 metre sürüklenerek bariyerle kamyonetin arasında sıkışarak maddi hasar aldı.

Tarlaya savrulan sürücünün bacakları kırıldı

Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Adem D., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün ayak kemiklerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise aracın yamasına karşı tedbir aldı. Trafik polisleri de bir süre araçların geçişini tek şerit üzerinden sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.