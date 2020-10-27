Kırıkkale'de, Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamı ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözleri Kırıkkale'de protesto edildi.

Kırıkkale'de vatandaşlar, öğle namazı sonrası Nur Camii avlusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamı ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerini protesto etmek için bir araya geldi. Macron'un sözlerine karşı basın açıklaması yapan Memur-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, hiç kimsenin kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip olmadığını söyledi.

"Onlara yenilgiyi tattırmalıyız"

Akdoğan, “Özgürlük insanın dünya insanın ikametgâhıdır. Renkleri, fikirleri ve inançları hakaret etme küçük görme şiddete çağrı amacı yapan kendi kirli oyunları için saklama tezgâhları oluşturan siyasi kimlikleri, ideolojik örgütlere ve emperyalist devletlerle birlikte cevap verilmelidir. Onlara yenilgiyi tattırmalıyız. İnancımız farklı olabilir. Fikirlerimiz karşıt görülebilir ama çok temel bir ortaklığımız var. Biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz. Hiç kimse kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir. İnanca ve değerlere savaş açanlara kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanmayı güçlendireceğiz ve birlikte savaş açacağız” dedi.

"Son vakte kadar tepkiyi göstereceğiz"

Tepkileri sürdüreceklerini ifade eden sendika üyesi Yasin Pekuz, “Bizim düşüncemizde, dinimizde, ahlakımızda hiçbir yerimizde inançlarla dalga geçmek yoktur. Bizim en sevgilimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hakkında yapılan kötülük, karalama, karikatür vs. verebileceğimiz son vakte kadar tepkiyi göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızdan en alta kadar vatandaşlarımıza kadar hepimiz gerekli tepkiyi göstermemiz lazım” diye konuştu.

"Dinimize dil uzattırmayız"

Sendika üyesi Selami Doğan ise “Macron peygamber efendimize dil uzatmış. Sendikamızda bir eylem gerçekleştirdi. Macron değil de kim olursa olsun hiçbir kimse bizim kutsalımıza dinimize dil uzattırmayız, konuşturmayız. Bundan sonra da böyle bir şey olursa eylemlerimiz devam edeceklerdir” şeklinde konuştu.