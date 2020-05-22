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Kırıkkale'de gece yarısı 'kumar' operasyonu: 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza

Kırıkkale’de bir pasaj içerisindeki daireye polis tarafından düzenlenen gece yarısı ’kumar’ operasyonunda 12 kişiye toplamda 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de bir pasaj içerisindeki daireye polis tarafından düzenlenen gece yarısı 'kumar' operasyonunda 12 kişiye toplamda 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet


Başsavcılığı koordinesinde Yenidoğan Mahallesi 607. Sokak'taki bir pasajdaki daireye gece yarısı 'kumar' operasyonu düzenlendi. Burada kumar oynadıkları iddia edilen 12 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak "sosyal mesafe" kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları görüldü. Burada polis, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 37 bin 800 lira idari para cezası kesti.

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