Kırıkkale'de "Geçmişten Günümüze Kırıkkale Basını" programı

Kırıkkale'de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla "Geçmişten Günümüze Kırıkkale Basını" konulu fotoğraf sergisinin açılışı ile "Basın tarihi ve yerel basın" konulu panel düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Birleşik Medya tarafından "Geçmişten Günümüze Kırıkkale Basını ve Fotoğraf Sergisi" konulu sergi ile "basın tarihi ve yerel basın" konulu panel düzenlendi. Serginin açılışı Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve il protokolü tarafından gerçekleştirildi. Medya ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercihan Çakmak'ın derlediği fotoğraf arşivinden oluşan sergi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Buradaki programın ardından "Basın tarihi ve yerel basın" konulu panele geçildi. Panel öncesi konuşan Vali Sezer, gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu söyledi. Gazeteciliğin anı ve günü yakalama meselesi olduğunu dile getiren Sezer, "Toplumun gören gözü, duyan kulağı. Güncel hayatımızda belki atladığımız konuları çekip önümüze koyuyorlar. Bugün an ve güncel olan hususlar, yarın arşiv ve tarih oluyor" diye konuştu.

Milletvekili Ramazan Can ise, yerel ve ulusal basına gereken desteğin verildiğini ve bundan sonra da verilmeye devam edileceğini belirterek tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da programda emeği geçenlere teşekkür ederek basının önemine değindi.

Yapılan konuşmaların ardından Öner Özcan moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Aydın Demiröz, Doç. Dr. Bayram Sakallı, Ali Çetin ve Ercihan Çakmak "Basın tarihi ve yerel basın" hakkında bilgiler verdi.