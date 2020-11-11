Kırıkkale'de ‘Geleceğe Nefes' için 25 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Kırıkkale'de 25 bin fidan, toprakla buluşturuldu.

Kırıkkale'de 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında, kent genelinde ‘Geleceğe Nefes' için 25 bin fidan toprakla buluşturuldu. 1744 rakımlı Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Yunus Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, ağaçlandırmanın dünya ve ülke için önemli olduğunu ifade ederek, “Bugün burada beraber dikeceğimiz geleceğe nefes olacaktır. Bozkırın, bozkırlıktan çıkması biraz daha yeşermesi gelecek nesillere daha yeşil bir Kırıkkale bırakmak için hep beraber burada fidanlar dikeceğiz. İnşallah gelecek yıllarda Kırıkkale daha yeşil olacaktır” dedi.

Burada geleceğe nefes olmak için fidan diktiklerini belirten Melike Ayar, geleceğe daha güzel bir Türkiye bırakacaklarını söyledi.

Etkinliğe katılan Özgür Bedir, “Bugün burada geleceğe nefes olabilmek için hepimiz fidan dikiyoruz. Geleceğe yeşil Türkiye için fidan dikiyoruz. Umarım her şey yeşilce olur” diye konuştu.

Geleceğe nefes olabilmek için burada olduklarını anlatan Gözde Tatlı ise “Güzel bir Kırıkkale için gelecek güzel bir gelecek için fidan dikim projesindeyiz. Geleceğe nefes olmak için hepimiz buradayız” ifadesini kullandı.