Kırıkkale'de gerçeği aratmayan Çanakkale tiyatrosu

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü dolayısıyla öğrenciler tarafından hazırlanan ve gerçeği aratmayan Çanakkale konulu tiyatro gösterileri renkli görüntüleri oluşturdu.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Merkezinde Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından düzenlenen Çanakkale konulu tiyatro ve oratoryo gösterilerinde duygulu anlar yaşandı.

İlkokul öğrencilerinin de sahne aldığı Çanakkale ruhu tiyatrosunda gerçeği aratmayacak şekilde giydikleri askeri kıyafet ile cephede savaşan asker, yaralı askeri götüren sıhhiye, yemek yapıp cepheye götüren kadınlar, Kur'an-ı Kerim okuyan nine rolündeki öğrenciler renkli görüntülere neden oldu. Seyit onbaşı, sıhhiye, şehitlik kabirleri, yöresel ev ve hazırladıkları kostümleriyle sahnelenen tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Tiyatroya Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.