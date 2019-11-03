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Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi: 5 çocuk hastanelik oldu

Kırıkkale’de bir dönerciden yedikleri yemek sonrası kusma ve bulantı şikayeti ile bugün 5 çocuk daha hastanelik oldu.

Kırıkkale'de bir dönerciden yedikleri yemek sonrası kusma ve bulantı şikayeti ile bugün 5 çocuk daha hastanelik oldu. Böylelikle gıda zehirlemesi nedeniyle 24 saatte hastaneye başvuran kişi sayısı 32'ye yükseldi.



Kırıkkale'de, 1 Kasım günü farklı saatlerde aynı dönerciden yedikleri yemek sonrası kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye başvuran 27 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bugün akşam saatlerinde ise yine aynı şikayetten dolayı Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 5 çocuk, 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle tedavi altına alındı. Muayeneleri yapılan 5 çocuk, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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