Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 45 öğrenci hastanelik oldu

Kırıkkale'de özel bir eğitim kurumunda eğitim gören 45 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de özel bir eğitim kurumunda eğitim gören 45 öğrenci; mide bulantısı, baş dönmesi, ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine başvurdu. Kendi imkanlarıyla velileriyle birlikte hastaneye giden öğrenciler, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.