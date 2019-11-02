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Kırıkkale'de gıdadan zehirlenen kişi sayısı 23'e çıktı

Kırıkkale’de gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye başvuran kişi sayısı 23’e çıktı.

Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye başvuran kişi sayısı 23'e çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de bir dönerciden yedikten sonra bulantı ve kusma şikayeti üzerine rahatsızlanan kişi sayısı 23'e çıktı. Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan hastalardan 14'ü taburcu edildi. Biri çocuk 8 kişi de müşahade altına alındı. Acil Serviste tedavilerine devam edilen hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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