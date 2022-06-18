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Kırıkkale'de glikol sıvısı yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale’de antifriz yapımında kullanılan glikol sıvısı yüklü tankerin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kırıkkale'de antifriz yapımında kullanılan glikol sıvısı yüklü tankerin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Konya karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Özer (51) idaresindeki 41 ADP 422 plakalı tanker kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Özer, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Antifriz yapımında kullanılan glikol sıvısı yüklü tanker smd vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri bir süreliğine trafik akışını tek şeritten sağladı.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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