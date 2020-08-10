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Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Kırıkkale’de yaya olarak karşı kaldırıma geçmek isteyen kişiye hafif ticari aracın çarpması sonucu hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de yaya olarak karşı kaldırıma geçmek isteyen kişiye hafif ticari aracın çarpması sonucu hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. idaresindeki 06 S 3185 plakalı hafif ticari araç, bulvar üzerinden karşı kaldırıma geçmek isteyen M.R.'ye çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan M.R. tedavi altına alındığı Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili inleme başlatıldı.

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