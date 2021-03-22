Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlama bilançosu

Kırıkkale'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde 81 araca toplamda 54 bin 425 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 150 ekip ve 678 personelin katılımıyla 122 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi. Jandarma ve polis ekiplerince farklı noktalardaki uygulamalarda 6 bin 461 şahıs sorgulanarak aranan 20 kişi yakalandı. Toplamda 3 bin 315 aracın sorgulandığı çalışmalarda 81 araca 54 bin 425 lira cezai işlem uygulanırken 12 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği emre aykırı davranıştan da 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca bir kıraathanede kumar oynayan 7 kişiye de de 24 bin 283 lira idari para cezası kesildi.