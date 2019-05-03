Kırıkkale'de haşerelerle mücadele

Kırıkkale Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama birimi ekipleri bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bu yıl araç envanterine Amfibi 4x4 SHERP ilaçlama aracıda eklendi. Amfibi araç başta Kızılırmak Havzasının Belediye mücavir alanında bulunan kıyılarının ve Celal Bayar Parkı göl kısımlarının ilaçlanmasında kullanılacak. Yapılan çalışmalar sonrasında Irmak Havzasında akıntının güçlü olduğu ancak suyun yer yer yığılarak oluşturduğu göl alanlarında, sivrisinek ve ivez larvalarının daha ergin hale gelmeden ilaçlanmak suretiyle yok edilmesini sağlanacak.

Yürütülen çalışmalar hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama birimi ekiplerinden bilgiler alan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama birimi ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.