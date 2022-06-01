Kırıkkale'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri

Kırıkkale'de düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı halkoyunları, eskrim ve halter gibi gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Halk Eğitim Merkezlerine katılan kursiyerler tarafından yapılan çeşitli ürünlerin olduğu serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yılın ilk 5 ayında açılan çeşitli alanlardaki kurslarda kent genelinde 20 bin 124 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi. Telefoncu, bu yıl ikincisi düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çerçevesinde Türkiye genelinde ve Kırıkkale'de pek çok etkinliklerin düzenlendiğini hatırlattı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerine önemli desteklerin verildiğini belirten Telefoncu, "Etkinlikler çerçevesinde öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, aydınlatan, öğrenmeyi teşvik eden sanatsal ve kültürel gösteriler içeren ve bu kültürün geliştirilmesi ve tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ikinci kez kutlamalar yapılmaktadır. Hayat Boyu Öğrenme Haftası ilimizde de il ve ilçe merkezleri, Milli Eğitim müdürlükleri tarafından organize edilmekte, 9 halk eğitimi merkezi ile birlikte coşku ile kutlanmaktadır" dedi.

"Hızla bu hedefimize ulaşmaya devam ediyoruz"

Yılın ilk 5 ayında 708 kurs açtıklarını belirten Telefoncu, "İlimizde yaygın eğitim faaliyetleri 9 halk eğitimi merkezinde, 9 kurum müdürü, 10 müdür yardımcısı, 40 kadrolu öğretmenimiz, 195 ücretli usta öğreticimiz ve 11 destek eğitim personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm okul ve resmi okullar başta olmak üzere tüm kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla yapılan protokoller gereği tahsis edilen mekanlarda kurs faaliyetleri hızla devam etmektedir. Yaygın eğitim faaliyetlerimizin ilimizde son 5 yılki istatistiklerine baktığımızda 2018 yılında bin 322 kursumuzda 26 bin 652 kursiyerimiz eğitim gördü. 2019 yılında bu sayı bin 521 kurs olarak ve 29 bin 662 kursiyer olarak karşımıza çıkmaktadır. 2020 ve 2021 yılında pandemi döneminde sayılarımız düştü. Ancak 2022 yılına hızlı bir giriş yaptık. İlk 5 ay itibariyle 708 kursumuz açılmış bunlardan 20 bin 124 kursiyerimize eğitim vermeye devam ediyoruz. Bakanlığımızın hedefi her ilde her ay toplam nüfusun, il nüfusunun yüzde birine yaygın eğitim çerçevesinde eğitim vermektir. Bakanlığımızın hedefi bu. İlimizde de ayda yüzde bir olmak üzere yıllık yüzde 12 hedefini koyduk. Ancak bu hedefimiz yüzde 15 olarak yeniledik. Hızla bu hedefimize ulaşmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Telefoncu, kursların gerçekleştirilmesinde destek veren paydaş kurumlar ile eğitim gören tüm kursiyere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.