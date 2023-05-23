Kırıkkale'de HAYDİ uygulaması tanıtıldı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından Hayvan Durum İzleme uygulaması tanıtıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2020 yılında çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların engellenmesi ve suç işleyen kişilerin yakalanabilmesi maksadıyla emniyet ve jandarma teşkilatı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, faaliyetlerini sürdürüyor.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü'nü ziyaret eden vatandaşlara, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında bilgi verdi. Ekipler, 65 vatandaşın cep telefonuna HAYDİ uygulamasını yükledi.