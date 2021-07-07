Kırıkkale'de hayvancılığa yüzde 50 hibe desteği

Kırıkkale'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik yüzde 50 oranında hibe verileceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' kapsamında yetiştiricilere verilecek yüzde 50 oranında hibenin başvuruları 1 Temmuz'da başladı. Konuyla ilgili bilgi veren Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, hangi konularda destek verileceğini de açıkladı.

Yılmaz, "Bakanlığımız bu proje ile 81 ilimizde hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık yatırımlarını desteklemek üzere hibe imkânı sunuyor. Yeni tesis kurulumu ya da mevcut işletmelerin modernizasyonu, çadır hayvan barınağı yapımı ve makine ekipman alımları konularında destek veriliyor. Proje başvurularının 1 Temmuz ile 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Projenin detayları ve başvuru işlemleri için tüm yetiştiricilerimizi İl Müdürlüğümüze davet ediyorum" ifadelerini kullandı.