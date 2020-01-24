Kırıkkale'de hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Kırıkkale'de kış mevsimi dolayısıyla yabani hayvanlar ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Soğuk havaların kendini iyice hissettirmesi, en çok doğada bulunan hayvanları etkiliyor. Bu kapsamda Kırıkkale'nin yüksek kesimlerinde zorlu geçen kış şartlarında doğada yaşayan hayvanların yaşamını devam ettirebilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Denek Dağındaki genel avlağı ile birlikte Yahşihan ilçesindeki yüksek kesimlerde 480 kilogram dane yem ve 400 kilogram sap-saman bırakıldı.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü tarafından doğanın farklı noktalarında yapılacak besleme faaliyetlerinin kış boyunca devam edeceği bildirildi.