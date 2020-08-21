İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kırıkkale’de iki ayrı evden 35 bin Türk lirası, ziynet eşyası ve tabanca çaldığı iddia edilen şüpheli kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de iki ayrı evden 35 bin Türk lirası, ziynet eşyası ve tabanca çaldığı iddia edilen şüpheli kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Kent merkezindeki Yenimahalle'de bir evden tabanca ve 8 kutu mermi ile Çalılöz Mahallesi'ndeki başka bir evden de 35 bin lira ve ziynet eşyası çalınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan fiziki ve teknik takip sonucu yakalanan U.Y. (22), 2 polis memuruna sopayla mukavemette bulundu. Gözaltına alınan U.Y., Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.